حركة كردية معارضة:الدعم التركي لحزب بارزاني لايمكنه من تشكيل حكومة الإقليم

حركة كردية معارضة:الدعم التركي لحزب بارزاني لايمكنه من تشكيل حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الخميس، فشل مساعي انقرة بإيصال بارزاني لسدة الحكم وتفرده بسلطة الاقليم، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده من دون مشاركة باقي الأحزاب.وقال حسن في تصريح صحفي، إن “الدولة التركية تسعى لضمان وصول الحزب الديمقراطي الكردستاني الى السلطة وتفرده بها من دون مشاركة اي احزاب اخرى في السلطة”.واضاف ان “الأمنيات التركية تحققت في الفترة الماضية، لكنها لن تكون كذلك في الوقت الراهن، خصوصا مع عدم قدرة حزب بارزاني على تشكيل حكومة بمفرده، وهو امر لاتريده انقرة”.وبين ان “بعض الاحزاب في كردستان أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، لكن لايوجد في السياسية شيء ثابت، وقد تتراجع هذه الاحزاب عن مواقفها، وعلى الرغم من ذلك فأن الحزب الديمقراطي لايملك خيار تشكيل الحكومة بمفرده كون مقاعده لاتؤهله لذلك”.

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