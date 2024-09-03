حركة همم تدعو السوداني إلى إبعاد وزارة الخارجية عن المحاصصة السياسية

حركة همم تدعو السوداني إلى إبعاد وزارة الخارجية عن المحاصصة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا المتحدث باسم حركة همم سعد محمود المسعودي ،اليوم الأربعاء،  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبعاد وزارة الخارجية عن المحاصصة السياسية. وقال المسعودي في حديث صحفي، إنه ” لا يوجد دور حقيقي لوزارة الخارجية العراقية في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية بسبب التقسيمات الحزبية “. وأضاف أنه “يتوجب على الكتل السياسية الكبيرة بأبعاد الوزارات السيادية عن التقسيمات الحزبية لا سيما وخصوصا وزارة الخارجية كون الكفاءات لم تأخذ دورها في التمثيل الدبلوماسي الخارجي”.وأضاف ” نأمل أن تكون الاختيارات المهمة كالسفراء والقنصليات ومدراء الدوائر الفرعية وفق معايير حقيقية ونشد على يد الحكومة بالسعي الحثيث لأجل ذلك”. وتابع أن ” وزارة الخارجية تعاني من تهالك وضعها نتيجة للمحاصصة التي أثرت سلبا على أدائها “.

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