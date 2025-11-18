حركة وجود:السوداني مرفوض إطارياً

حركة وجود:السوداني مرفوض إطارياً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس حركة وجود الإطارية، محمد أبو سعيدة، اليوم الثلاثاء، أبرز العوامل التي دفعت غالبية قادة الإطار التنسيقي إلى رفض منح رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ولاية ثانية.وقال أبو سعيدة في حديث صحفي، إن “قادة الإطار التنسيقي يسعون إلى تشكيل حكومة أغلبية بالتعاون مع الفرقاء السياسيين من باقي المكونات، في حين أن السوداني يماطل مع الإطار بهدف تجديد ولايته”.وأضاف أن “بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها المالكي وأحزاب حشدية داخل الإطار التنسيقي، تقف ضد تجديد ولاية السوداني، لعدة اعتبارات أبرزها زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ، وإبرامه صفقات مع الأردن ومصر، وطريقة تعاطيه مع بعض الأحداث السياسية”.وأشار أبو سعيدة إلى أن “هناك مواقف داخلية للسوداني، منها صرف مبالغ كبيرة على المشاريع الاستثمارية دون الرجوع إلى قادة الإطار التنسيقي أو الإفصاح عن قيمتها، إضافة إلى إنفاق مبالغ ضخمة على حملته الانتخابية، وتوتر العلاقات مع باقي أطراف الإطار، جميعها جعلته مرفوضاً للولاية الثانية”.

