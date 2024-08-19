حزبي الخنجر والسامرائي تحت أمرة ميليشيا العصائب في ديالى

حزبي الخنجر والسامرائي تحت أمرة ميليشيا العصائب في ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهد مجلس محافظة ديالى،الاثنين، تشكيل كتلة جديدة تحمل اسم أمن واستقرار ديالى مكونة من 9 أعضاء.وذكر مصدر سياسي، أن كتلة جديدة تم تشكيلها برئاسة عضو مجلس ديالى عن العصائب رشاد التميمي، ومعه احد اعضاء كتلته و5 اعضاء اخرين من السيادة بزعامة خميس الخنجر والعزم  بزعامة مثنى السامرائي ودولة القانون، وبدر وائتلاف الأساس.وأضاف أن الكتلة والتي حملت اسم “أمن واستقرار ديالى”، أعلن عنها في منزل النائب رعد الدهلكي عن تحالف العزم، قرب مدينة بعقوبة، وأحد أعضائها رئيس مجلس ديالى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *