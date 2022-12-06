حزب الأمة: القضاء العراقي فاسد ومسيس لصالح المشروع الإيراني

حزب الأمة: القضاء العراقي فاسد ومسيس لصالح المشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه المكتب السياسي لحزب “الأمة العراقية”، اليوم، أسئلة للقضاء العراقي، على خلفية صدور حكم قضائي بالسجن لسبع سنوات، لرئيس الحزب مثال الآلوسي، بتهمة “الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا” .وكانت محكمة تحقيق الكرخ، قد أصدرت الأحد، الماضي  حكماً يقضي بسجن الآلوسي (مؤسس حزب الأمة العراقية) وعضو البرلمان العراقي لدورتين سابقتين، سبعة سنوات، بدعوى إهانتهِ للقضاء العراقي.ورد الآلوسي، على قرار محكمة جنايات الكرخ الثالثة، بالقول: “أعذروني أخجل التعليق، وتقبلوا احترامي وتقديري”.وأدان مكتب الحزب، في بيان ، بأشد عبارات الإدانة القرار آنف الذكر، معتبراً أن “هذه التهمة عاريةّ تماماً عن الصحة.ووجه الحزب، أسئلة إلى القضاء العراقي، بالقول: “هل إن الآلوسي كان سبباً في دخول داعش أو داعماً للإرهاب أو متهماً بقتل المتظاهرين؟”.

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