حزب الاتحاد الوطني يجتمع برئاسة الطالباني لمناقشة التفرد البارزاني بالسلطة

حزب الاتحاد الوطني يجتمع برئاسة الطالباني لمناقشة التفرد البارزاني بالسلطة
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، اجتماعا برئاسة بافل جلال طالباني في مقر المكتب السياسي بالسليمانية لمناقشة ازمة التفرد بالسلطة في كردستان العراق، مؤكدا أنه سيعمل ضد “احتكار السلطة” والتفرد.وذكر بيان للحزب، ان “الاجتماع خصص لبحث المواقف الثابتة للاتحاد الوطني الكردستاني حول العملية السياسية في العراق بعد تشكيل الرئاسات الثلاث وضمان الاستحقاقات القومية والديمقراطية لشعب كوردستان”، مشددا على أن “سياسة الاتحاد هي السياسة الصائبة، لان بغداد هي الخندق الأمامي للدفاع عن عراق ديمقراطي فيدرالي توافقي، وهو جوهر العملية السياسية في العراق”.واوضح، ان “المجتمعين ناقشوا الوضع السياسي في كردستان، وسبل تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وإنهاء ظاهرة “التفرد واحتكار السلطة”، وان تكون حكومة كردستان حكومة جميع المواطنين والمناطق والمدن، دون أي تمييز”.ولفت الى ان “الحزب قرر خلال الاجتماع وضع حد لهذا النمط من الحكم الذي يعود بالضرر على شعبنا ككل، وليس فقط العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.وأشار البيان إلى أن بافال ناقش في نهاية الاجتماع، “مشاورات وفد الاتحاد الوطني مع الأطراف السياسية، بهدف التوضيح والتشاور مع شركائنا السياسيين، لكي يكونوا مطلعين على المواقف الصائبة والوطنية للاتحاد”.

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