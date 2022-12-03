حزب الجيل الجديد يرفض قانون حرية التعبير والتظاهر لأنه ضد حقوق الإنسان والدستور

حزب الجيل الجديد يرفض قانون حرية التعبير والتظاهر لأنه ضد حقوق الإنسان والدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة الجيل الجديد النيابية، اليوم السبت، رفضها تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي. فيما قامت بحملة جمع تواقيع نيابية لأجل ذلك.وبحسب الوثائق : فأن “الجيل الجديد قام بحملة تواقيع من أجل سحب قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، وذلك لغرض اجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتضمين الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور”.

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