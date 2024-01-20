حزب الحلبوسي يجدد تمسكه بـ(الكريّم) مرشحا لرئاسة البرلمان

حزب الحلبوسي يجدد تمسكه بـ(الكريّم) مرشحا لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حزب تقدم، السبت، تمسكه بمرشحه لرئاسة البرلمان شعلان الكريم، مبينا أن “كل الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة لإسقاطه كما هناك محاولة من أجل سحب المنصب من حزب تقدم.وقال القيادي في التحالف محمد العلوي، في حوار متلفز، أن حزبه ما “زال متمسكاً بشعلان الكريم لرئاسة البرلمان”.وأضاف، ان “كل الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة لإسقاطه كما هناك محاولة من أجل سحب المنصب من حزب تقدم، رغم أنه يملك الأغلبية السنية داخل مجلس النواب”، وفقا لقوله.وأشار إلى أن “ما حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الأخيرة، كان فوضى سياسية مختلقة لإفشال الجولة الثانية بسبب حصول مرشحنا على أغلب الأصوات من قبل النواب، ولهذا قدمنا شكوى وطعونا بقانونية ما حصل خلال الجلسة من فوضى سياسية”. ولفت العلوي الى “عدم وجود نية لتغيير مرشح الحزب للمنصب”.

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