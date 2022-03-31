حزب الدعوة:الإطار هو الكتلة الشيعية الأكبر!

حزب الدعوة:الإطار هو الكتلة الشيعية الأكبر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عصام الكريطي، الخميس، بان الاطار هو الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي.وقال الكريطي في تصريح صحفي،ان” طروحات الاطار وافكاره حسب المعطيات الداخلية والخارجية هي طوق النجاة لتخليص الشعب العراقي من ازماته باعتباره ذو نظرة ستراتيجية في قيادة البلاد مع شركائه الحقيقين لافتا الى ان اي حكومة تتشكل بدون الاطار ستفشل ولايمكن تجاوزه باي حال من الاحوال”.واضاف الكريطي،ان” جلسات التصويت لاختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية اثبتت بان الاطار هو الكتل الاكبر وهو الاجدر في تشكيل الحكومة المقبلة لافتا الى ان اي مساعي تدفع باتجاه اقصاء الاطار ستنتهي بالفشل حتما والتجربة في محاولات اطراف سياسية تمرير مرشح البارزاني لكنها لم تؤدي الى اي نتجية”.واشار الى ان” تماسك الاطار في الاسابيع الماضية رسالة لكل القوى السياسية والتي اسهمت في تفاعلها مع الثلث الضامن في منع تمرير مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية لعدم التوافق”.وكان التحالف الثلاثي فشل في تمرير مرشح البارزاني رغم عقد اكثر من جلسة لمجلس النواب”.

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