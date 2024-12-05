حزب الدعوة:التعديل الرابع لقانون الانتخابات ضرورة إطارية

حزب الدعوة:التعديل الرابع لقانون الانتخابات ضرورة إطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس ، ان اغلب القوى السياسية مع تعديل قانون الانتخابات الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي ، ان ” مقترح تعديل قانون الانتخابات أرسل من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكن مقترح لائتلاف دولة القانون كما يسوقه البعض، الا ان اننا مع هذا المقترح كونه سيفسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة الوصول الى قبة البرلمان” ، موضحا بان ” الحكومة ليست مع هذا التوجه وتفضل الابقاء على القانون الحالي كونه يخدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ” .واضاف ان “مقترح رئاسة الجمهورية يقضي بجعل نسبة 20% لأعلى الأصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية” ، مشيرا الى ان “غالبية القوى السياسية مع مقترح القانون “.يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من اب الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأفضية رقم (12) لعام 2018.

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