حزب الدعوة:المالكي وجه السوداني بالتريث في تغيير المحافظين

حزب الدعوة:المالكي وجه السوداني بالتريث في تغيير المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر،السبت، عن وجود تريث حكومي بشأن اقالة المحافظين الى ما بعد اجراء الانتخابات المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال جعفر في حديث صحفي، إن “قوى إدارة الدولة توصلت إلى شبه اتفاق نهائي بشأن التريث بإقالة المحافظين الذي وعدت به الحكومة والذي جاء حسب طلب المالكي “، لافتا الى ان “قرار إدارة الدولة استثنى قبول استقالة المحافظ في حال ترشحه للانتخابات المحلية”.وأضاف، أنه “خلال اجتماعات قوى الإطار التنسيقي الأخيرة تم طرح قضية اقالة المحافظين ممن لديهم شبهات فساد او خلل في أدائهم الإداري”، مبينا ان “تلك القوى توصلت الى قرار التريث بسبب قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات وأسباب أخرى بحسب ما طلبه المالكي”.وتابع، ان “سبب اتخاذ قوى إدارة الدولة قرار التريث باستبدال او اقالة المحافظين الذي وعدت به الحكومة وعلى ضوء لجان التقييم المشكلة من مجلس الوزراء بسبب قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تخوف بعض القوى من استغلال البعض للتسقيط”.وأشار جعفر إلى أنه ” في نفس الوقت أكدت قوى إدارة الدولة بأن أي محافظ يرغب بالترشيح لمجالس المحافظات يتوجب عليه أن يقدم استقالته عند بدء التقديم كمرشح للانتخابات لدى مفوضية الانتخابات”.وتعتزم الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إجراء تغييرات على عدد من المحافظين ممن يواجهون اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة في محافظاتهم لكن امر المالكي جمد الموضوع.

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