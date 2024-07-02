حزب الدعوة:دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة ما زالت قائمة

حزب الدعوة:دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة ما زالت قائمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد حزب الدعوة ، الثلاثاء، ان دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة مازالت قائمة، لافتا إلى ان عدم مناقشة الدعوة في اجتماع ادارة الدولة أمس الاثنين بالقصر الحكومي بسبب عدم حضور المالكي للاجتماع. وقال القيادي في الحزب سعد المطلبي في تصريح صحفي ، ان ” دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإجراء انتخابات مبكرة ما تزال قائمة وهناك العديد من الجهات السياسية أعربت تأييدها للدعوة من خلال لقاءتها مع زعيم الائتلاف الا أنها لم تصدر موقفا رسميا”. واضاف ان ” الهدف من الدعوة وجود ضرورة لإصلاح الوضع السياسي، فضلا عن ضرورة إصلاح العملية الانتخابية ” ، مبينا ان ” عدم مناقشة الدعوة في اجتماع ادارة الدولة امس الاثنين بالقصر الحكومي بسبب عدم حضور المالكي للاجتماع” .واوضح ان ” اختلاف الآراء بين القوى السياسية بشأن قبول الدعوة من عدمها أمر طبيعي وصحي ويمكن ان يحل عن طريق الاتفاق السياسي او يفرضه الواقع السياسي”.وكان نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

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