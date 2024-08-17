حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه

حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في في حزب الدعوة ، خلف عبد الصمد خلف، اليوم السبت، أنه  عار على البرلمان العراقي التصويت على زيادة رواتب اعضائه والدولة تعاني من عجز مالي كبير وفقر وصل إلى نسبة 35% وبطالة  45% ، واضاف ، ان رواتب النواب أصبحت مساوية لرواتب الوزراء.وقال عبد الصمد في بيان ، انه “من المؤسف ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على زيادة رواتب ومخصصات نوابه لتكون مساوية مع راتب و مخصصات الوزراء”.وأضاف، انه “في الوقت الذي كان الاولى بالمجلس ان يصوت  على تخفيض رواتب الوزراء لتتساوى مع رواتب نوابه ان كان يبحث عن المساواة وان يعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وان يدعم الطبقات الفقيرة والمحرومة”.وصوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء الموافق 7 اب على زيادة رواتب ومخصصات نوابه.

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