حزب الدعوة الإيراني: نحن جنود إيران في تدمير العراق والكذب والنفاق والخيانة ديدنا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزب الدعوة الإيراني، اليوم السبت، أن وفده الرسمي الذي زار مدينة اربيل التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مشيرا الى أن الجانبين ناقشا الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.ووصل مساء أمس الجمعة وفد رفيع من حزب الدعوة الإيراني الى مدينة اربيل، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى إقليم كوردستان.وذكر بيان صادر عن الحزب اليوم، أنه “جرى خلال اللقاء بحث ملف الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب مناقشة آليات تشكيل حكومة قوية ومقتدرة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز استقرار العملية السياسية في البلاد، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.وأضاف البيان أن الجانبين أكدا “على تعزيز القواسم المشتركة التي تجمع حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيرين إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز هذه المشتركات والبناء عليها، كما اشار البيان الى أنه “جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والنضالية التي جمعت الطرفين خلال مراحل تدمير العراق كما حاله اليوم ،ويضم وفد حزب الدعوة عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقيادة حزب الدعوة، برئاسة عباس البياتي، وعضوية كل من: حسن السنيد، وكمال الساعدي، وصادق البهادلي، وعامر الخزاعي، وأحمد المبرقع.