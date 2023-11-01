حزب الدعوة ينفي وجود حراك برلماني لإقالة محافظ البنك المركزي

حزب الدعوة ينفي وجود حراك برلماني لإقالة محافظ البنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني، الأربعاء، وجود حراك من قبل البرلمان لإقالة القيادي في حزب الدعوة محافظ البنك المركزي علي العلاق.وأضاف في بيان، “ننفي نفياً قاطعاً الأنباء المتداولة بشأن عزم اللجنة المالية النيابية على إقالة محافظ البنك المركزي العراقي”.ودعا العطواني وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار الرسمية التي تصدر عن رئاسة اللجنة، مؤكداً “دعم اللجنة الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار إلى السوق والسيطرة على سعر الصرف، وإننا على تواصل دائم وتنسيق مستمر بغية معالجة الأسباب والمعوقات بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.

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