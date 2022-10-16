حزب الدعوة:(13) وزارة للشيعة في حكومة السوداني

حزب الدعوة:(13) وزارة للشيعة في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي،الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، لديه 25 وزارة بحيث ستكون 13 منها للمكون الشيعي، لافتا الى ان تقديم الكابينة الوزارية قد يكون خلال اقل من شهر.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء المكلف امامه شهر من تاريخ مدة التكليف لاختيار كابينته الوزارية وتقديمها للبرلمان من اجل التصويت، ولكن وبعد اللقاء به فأن من المرجح ان تقدم التشكيلة الحكومية قبل انتهاء المدة المحددة”.وأضاف ان “السوداني لديه خارطة طريق في آلية توزيع الوزارات خصوصا الداخلية والدفاع التي يتم حسم وزرائها بالتنسيق مع الكتل السياسية في المكونين الشيعي والسني”.وبين ان “باقي الوزارات ستحدد بين الكتل السياسية، حيث هناك نقط ومعايير يتم بموجبها اختيار الوزراء ومن مختلف الكتل والمكونات وكل حسب ثقله السياسية، على الرغم من ان السوداني قد بدأ خارطة طريق الكابينة الوزارية منذ فترة، بحيث ان 25 وزارة ضمن كابينته تمنح 13 منها للمكون الشيعي و12 أخرى لباقي المكونات”.

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