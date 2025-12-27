حزب الطالباني: الإطار يدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب الطالباني: الإطار يدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت النائب سوزان منصور، السبت، الجدل الدائر بشأن هوية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن حسم هذا الاستحقاق يأتي بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة. وقالت منصور في حديث صحفي، إن “منصب رئيس الجمهورية يُعد من المناصب السيادية في الدولة العراقية، ولا يمكن حسمه قبل استكمال استحقاق انتخاب رئاسة مجلس النواب ونائبيه، وفق السياقات الدستورية المعتمدة”.وأضافت أن “منصب رئاسة الجمهورية يُعد من استحقاقات الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي سيقدم مرشحه في الوقت المناسب”، لافتة إلى أن “هذا الاستحقاق يحظى بدعم قوى سياسية مهمة، من بينها الإطار التنسيقي”.وأشارت منصور إلى أنه “خلال الفترة المقبلة ستتضح الصورة بشكل أكبر بشأن هوية المرشح لهذا المنصب المهم”، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “لا توجد تعقيدات حقيقية في مسار تشكيل الحكومة، مع توقعات بالتزام القوى السياسية بالتوقيتات الزمنية المحددة، ما سيجعل ملامح الحكومة المقبلة أكثر وضوحاً قريباً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *