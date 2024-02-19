حزب الـpkk ينفي وجود عناصره في سنجار ومخمور

حزب الـpkk ينفي وجود عناصره في سنجار ومخمور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي بحزب العمال الكردستاني جمال بايك، الاثنين، أي وجود لعناصر حزبه في مناطق سنجار ومخمور والشريط الحدودي مع سوريا.وقال بايك في حديث صحفي: إن “عناصرنا ساهموا بعمليات التصدي لتنظيم داعش، كما وقاموا بتدريب الفصائل الإيزيدية والآن هي مرتبطة بالحكومة العراقية وانسحبنا من سنجار ومخمور بالكامل”.وأضاف أن “التصريحات التركية بشأن وجودنا في مخمور وسنجار وأطراف كركوك هدفها واضح، وهي وجود أطماع لأنقرة في تلك المناطق وتريد احتلالها بكل الطرق، وبالتالي يريدون جعلنا شماعة للوصول إلى مبتغاهم”.وأشار إلى أنه “في مخمور هناك عوائل لاجئة مدنية من الأطفال والنساء من كرد تركيا، وهؤلاء ليس لهم أي نشاط مسلح”.

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