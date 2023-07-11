حزب انباري:الحلبوسي فقد كل أذرعه في المحافظة

حزب انباري:الحلبوسي فقد كل أذرعه في المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر امين عام حزب احرار الفرات بمحافظة الانبار عبد الله الجغيفي، الثلاثاء، التغييرات الأخيرة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في محافظة الانبار، نهاية هيمنة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه تقدم على محافظة الانبار.وقال الجغيفي في تصريح صحفي، إن “التغييرات التي حصلت في الجهاز القضائي بمحافظة الانبار مؤخرا هي جزء من الإصلاح الإداري”، لافتا الى ان “التغييرات السياسية والأمنية والإدارية قد جردت حزب الحلبوسي بالكامل من الهيمنة على مقدرات المحافظة”.وأضاف، ان “محافظة الانبار وخلال سنوات ما بعد التحرير،دخلت إليها أموال طائلة، الا انها ذهبت باياد وشخصيات متنفذة بواسطة احزابهم وفي مقدمتهم تقدم”. وأشار الجغيفي الى ان “ضياع وهدر وسرقة أموال المحافظة عبر تلك السنين سببها ضعف الأجهزة الرقابية وكذلك القضائية”.ولفت الى ان “التغييرات التي حصلت في الجهاز القضائي مؤخرا بالمحافظة هي استكمال لعملية الإصلاح التي سبقتها من تغييرات أمنية وإدارية”.

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