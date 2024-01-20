حزب بارزاني:استهداف أربيل من قبل إيران لإخضاعها لهيمنها كما باقي المدن العراقية

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القانونية النيابية:لا تقدم في ملف اختيار الرئيس الجديد للبرلمان
الدفاع النيابية:زعماء الإطار بما فيهم السوداني قرروا عدم بقاء القوات الأمريكية في العراق
حزب الحلبوسي يجدد تمسكه بـ(الكريّم) مرشحا لرئاسة البرلمان
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تخالف الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية
المنافذ الحدودية تعلن عن ارتفاع إيراداتها دون ذكر الرقم
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الأمم المتحدة:إسرائيل لاتحترم القانون الإنساني الدولي في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين
إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرطة البريطانية “تنظر” في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
القيادة الوسطى الأمريكية:الحوثيين أصابوا سفينة تمتلكها شركة أمريكية
الصين تؤكد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع
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المنافذ الحدودية تعلن عن ارتفاع إيراداتها دون ذكر الرقم
إيران:(6.9) مليار دولار قيمة بضائعنا المصدرة للعراق خلال الأشهر التسعة الماضية
بالوثائق..تنفيذا لتوجيهات البنك الفدرالي..البنك المركزي العراقي يتخلى عن “المنصة الإلكترونية”
اليوم ..سعر صرف الدولار =153250 ديناراً
صندوق النقد الدولي يرحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
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حكومة السوداني:زعماء الإطار وإئتلاف إدارة الدولة غير ملاحقين في إعادة المال العام المسروق من قبلهم
الأسطوانة المشروخة..السوداني: العراق ليس بحاجة للقوات الأجنبية
المالية النيابية:الحكومة ستتمكن من دفع رواتب الموظفين إذا وصل سعر برميل النفط إلى (60) دولاراً
الداخلية تستحدث منصب لم تألفه الوزارة منذ تأسيسها لصالح نجل السكرتير الشخصي للسوداني
خبير نفطي:حقل (القيارة) النفطي ” مغيب” لصالح جيوب حيتان الفساد
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