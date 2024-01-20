حزب بارزاني:استهداف أربيل من قبل إيران لإخضاعها لهيمنها كما باقي المدن العراقية

حزب بارزاني:استهداف أربيل من قبل إيران لإخضاعها لهيمنها كما باقي المدن العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني ، السبت، عن رسالة وصفها بالاعمق، أرادت إيران إيصالها الى أربيل بعد قصفها الأخير.وقال عضو الحزب صالح عمر في حديث  صحفي، إن “إيران تريد التأكيد على أن أربيل هي جزء من الهيمنة الإيرانية ونفوذ طهران داخل العراق”.وأضاف أن “الجميع يعلم أن قصة المخابرات والموساد الإسرائيلي غير واقعية، وليست منطقية ويخالفها العقل، ولكن الرسالة الإيرانية كانت أعمق”، مؤكدا،  أن “الديمقراطي الكردستاني والإقليم سيكونون على الدوام في خط التوازن ويرفضون الانخراط بالصراع الدائر في المنطقة”.وبين عمر، أنه “لاشك بأن تكرار عمليات القصف هي محاولة لإيقاف عملية التنمية العمرانية الكبيرة التي تشهدها أربيل على مختلف الأصعدة”.

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