حزب بارزاني:الإطار نجح في إفشال مشروع حكومة الأغلبية

حزب بارزاني:الإطار نجح في إفشال مشروع حكومة الأغلبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، بقوة تأثير تحالف الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني ، مبينا ان الطرفين احبطا مشروع الاغلبية السياسية التي طالب بها التحالف الثلاثي سابقا.وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في حوار متلفز ، إن “بعض الكتل السياسية نقلت الخلافات من السياسة الى ما بين المكونات”، معتبرا ان “الديمقراطي صاحب اعلى المقاعد في الاقليم ولا يمكن تجاوزه في المفاوضات”.وأضاف شنكالي، ان “الحوارات بين الاطار والديمقراطي الكردستاني قد تجري بصورة سلسة”، مبينا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني والاطار الشيعي افشلا مشروع الأغلبية”.وتابع ان “الاطار واضح مع القوى الكردية ويريد التقارب لحسم منصب الرئيس”، مشيرا الى أن “اتوافق الاطار واختيار رئيس الحكومة سيحسم اختيار رئيس الجمهورية”.

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