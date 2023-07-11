حزب بارزاني:الدخول بقائمة انتخابية واحدة مع حزب طالباني الخيار الأفضل للإقليم

حزب بارزاني:الدخول بقائمة انتخابية واحدة مع حزب طالباني الخيار الأفضل للإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، الثلاثاء، استمرار الاجتماعات مع الاتحاد الوطني بشأن انتخابات مجالس المحافظات.وقال خليل في تصريح  صحفي ، إن ” توجه الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني بشأن انتخابات مجالس المحافظات هو الدخول بقائمة انتخابية واحدة في محافظات بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين”.وأضاف، ان ” الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، مستمران بعقد الاجتماعات على امل الوصول الى حل جذري للمشاكل العالقة”.وأشار الى انه “لا يوجد امام الحزبين الكرديين الا التوافق وحل كافة الخلافات والمشاكل العالقة”، مبينا ان “تداعيات استمرارها ستنعكس سلبا على مواطني الإقليم”. ورغم كثرة الوساطات الخارجية والتدخل الحكومي؛ لمحاولة جمع الأحزاب الكردية على طاولة واحد؛ الا أن المصالح الشخصية كانت اللاعب الأساس بتدمير البيوتات الكردية، فكل حزب يسحب البساط لقدميه، والشعب الكردي يواصل المعاناة، الا أن صمت الحليم دائماً لا يعني السكوت بل لربما يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة “التغيير”.

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