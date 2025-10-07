حزب بارزاني:السوداني رجل إيران ونرفض تجديد الولاية الثانية له

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، الثلاثاء، أن حزبه لا يؤيد منح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ولاية ثانية، مشيرا إلى وجود مؤشرات على أن غالبية القوى السياسية الشيعية أيضا تميل إلى ترشيح شخصية بديلة للمرحلة المقبلة.وقال خليل في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يدعم تجديد الولاية للسوداني، وذلك لأسباب تتعلق بالحزب وأخرى ناتجة عن قراءة للمشهد السياسي والواقع الميداني”.وأضاف أن “تفاصيل الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف يحتفظ بها الحزب في الوقت الحالي”، مبينا أن “القراءات السياسية ومجساتنا تشير إلى أن أغلب القوى الشيعية تميل أيضا إلى دعم بديل عن السوداني خلال المرحلة المقبلة”.يذكر أن القيادي في الإطار التنسيقي والنائب السابق، جاسم محمد جعفر، كان قد أكد أمس، الإثنين، أن غالبية قوى الإطار لن تؤيد التجديد للسوداني، عازيا ذلك إلى ما وصفه بـ”الإخفاقات” في ملفات حساسة، وخصوصًا في السياسة الخارجية، نتيجة ضعف التنسيق مع قوى الإطار.

