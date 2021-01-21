حزب بارزاني:الكرد أصدقاء أمريكا وإسرائيل

حزب بارزاني:الكرد أصدقاء أمريكا وإسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، أن الكرد أصدقاء للولايات المتحدة وإسرائيل ويتعاملون معهما بشكل رسمي، بغض النظر عمن يحكم فيها.وقال سلام في حديث صحفي، إن “التهافت الكبير في تقديم التهاني من قبل القادة الكرد ونشر الصور مع الرئيس الجديد جو بايدن، هو إجراء طبيعي للترحيب برئيس دولة صديقة ومهمة ساعدت الكرد كثيرا في مواقف مختلفة”.وأضاف، أن “الكرد يريدون دائماً تقوية علاقتهم بأمريكا وإسرائيل، ولكن بايدن له علاقة شخصية مع عدد من القادة والزعماء في الإقليم، ولكن التعامل سيكون بشكل رسمي، ونأمل أن تكون العلاقات أقوى في زمن الرئيس الجديد واستثمار العلاقات الشخصية معه”.وبعد تسلم جو بايدن بشكل رسمي رئاسة الولايات المتحدة، أرسل القادة الكرد من الحزبين الحاكمين رسائل تهاني متعددة ونشروا صورهم القديمة مع الرئيس الجديد بشكل كبير جدا، فيما عبر العديد منهم عن تفاؤلهم بنجاح بايدن بقيادة الولايات المتحدة بشكل مختلف عن سابقه.

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