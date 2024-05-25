حزب بارزاني:تخصيص القضاء (5) مقاعد للكوتا من قبل القضاء مقبول

حزب بارزاني:تخصيص القضاء (5) مقاعد للكوتا من قبل القضاء مقبول
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية محما خليل ، السبت، قرار مجلس القضاء الاعلى بمنح مكونات اقليم كردستان 5 مقاعد بانتخابات الاقليم حل وسط.وقال خليل في حديث صحفي، إن ” قرار مجلس القضاء الأعلى بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد من أصل 100 مقعد حل وسط وفق ما سنه الدستور الاتحادي باحترام تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي.واضاف ان “القرار ملزم ونحن في الحزب الديمقراطي نحترم جميع القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية”.وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر قرار بتخصيص 5 مقاعد للمسيح والتركمان في برلمان الإقليم موزعة كمقعدين في اربيل ومقدين في السليمانية ومقعد واحد في  دهوك .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *