مصدر سياسي كردي: الخلاف بين حزبي بارزاني وطلباني ما زال قائماً بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
البنك المركزي: انخفاض الدين الداخلي الى أكثر من (88) تريليون ديناراً
الخارجية الأمريكية: السياح والرياضيين وعائلاتهم غير مشمولين بمنع تأشيرة الدخول لأمريكا
حزب بارزاني:ترشيح حزب طالباني (أوميدي) لرئيس الجمهورية غير مقبول
نائب: حراك نيابي لإلغاء عقود(سرمد الخنجر) في مستشفيات بابل
الدولار في العراق: لن نخفض أسعار الصرف حباً بإيران!
مصادر مطلعة: الفساد في مصرف الرافدين لا يتوقف
حكومة البارزاني تضغط على حكومة الإطار الواهنة,,فهي تسرق وتطالب!!
عشرات الشركات وصرف أكثر من (100) مليار دولار والبلد بلا كهرباء والسرقة ما زالت مستمرة من خلال عقود جديدة!
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
سافايا: مراجعة شاملة لتهريب الدولار وسرقة المال العام العراقي
مصدر سياسي: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة جريمة بحق العراق وأهله واستخفافاً بالقضاء
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
