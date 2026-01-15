حزب بارزاني:ترشيح حزب طالباني (أوميدي) لرئيس الجمهورية غير مقبول

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، اليوم، أن خطوة الاتحاد الوطني بترشيح نزار أميدي لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل منفرد، دون التشاور مع الحزب الديمقراطي، تعد أمراً غير مقبول ولا تنسجم مع مبدأ الشراكة السياسية داخل البيت الكردي.وقال الفيلي في تصريح صحفي، إن “الإطار الذي يجب أن تُدار ضمنه الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما منصب رئاسة الجمهورية، يفترض أن يكون توافقياً بين القوى الكردية، وليس عبر قرارات أحادية تُفرض على الشركاء السياسيين”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يحاول خلط استحقاقات بغداد مع ملفات الإقليم، في محاولة للضغط السياسي وفرض معادلات جديدة، وهو أمر سيعقد المشهد أكثر مما يساهم في حله”.وأشار الفيلي إلى أن “المفاوضات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد لم تشهد أي تقدم يُذكر حتى الآن، بسبب استمرار الخلافات حول آلية اختيار المرشح وآلية إدارة التفاهمات السياسية”.وبين أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك مرشحين اثنين جاهزين لشغل منصب رئاسة الجمهورية، ويُصر على أن يكون الاختيار عبر توافق حقيقي، وليس وفق صفقات جزئية أو تفاهمات ضيقة”.ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الكردية انقسامات متزايدة بشأن ملف رئاسة الجمهورية، وسط تحذيرات من أن استمرار الخلافات قد ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي في بغداد ويؤخر حسم الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

