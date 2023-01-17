حزب بارزاني:تصرفات حزب طالباني غير منضبطة

حزب بارزاني:تصرفات حزب طالباني غير منضبطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، الثلاثاء، الاتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذ عملية اغتيال الضابط هاوكار الجاف  الذي كان يعمل في جهاز مكافحة إرهاب السليمانية داخل مدينة أربيل، مبينا ان العملية تستهدف تقويض امن اربيل. وقال المياحي في حديث صحفي، إن “اربيل تشهد استقرارا امنيا كبيرا وقد نفذت جهات معروفة في السليمانية عملية اغتيال الضابط بداعي  التخلص منه ولا وجود لأي دواعي إرهابية”.  واضاف ان “الديمقراطي لو نفذ العملية كما فعل الطرف الاخر في السليمانية لقامت الدنيا ضدنا الا ان الامر بحاجة الى وعي ومعرفة ان تلك الاحداث تؤثر على أمن المدن”. وأشار المياحي الى ان “اغلب التظاهرات التي خرجت  في السليمانية وان الاتحاد يستلم موازنته ورواتب موظفيه بانتظام ووجدنا ارقام وواردات غير دقيقة في الإنفاق”.

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