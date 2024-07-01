حزب بارزاني:حكومة السوداني واهنة في الدفاع عن سيادة العراق أمام التوغل التركي

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نائب:استقرار العراق بإصلاح المنظومة الأمنية والسياسية
سوالف تركية بدون فعل على الأرض.. نولي اهتماما كبيراً في ملف المياه مع العراق
السوداني:لنْ نحيد عن مهمة استكمال السيادة العراقية
مصدر حكومي كردي:(450.177) مليار دينار شهرياً رواتب متقاعدي الإقليم لكافة الفئات
وزارة التخطيط تعلن عن توحيد السياسة الجمركية في عموم منافذ العراق بما فيها الإقليم
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سوالف تركية بدون فعل على الأرض.. نولي اهتماما كبيراً في ملف المياه مع العراق
مصدر حكومي كردي:(450.177) مليار دينار شهرياً رواتب متقاعدي الإقليم لكافة الفئات
وزارة التخطيط تعلن عن توحيد السياسة الجمركية في عموم منافذ العراق بما فيها الإقليم
أكثر من (10) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر نيسان الماضي
تحالف الفتح:من يدعم مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة “خائن” !
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:الجامعات الأهلية مشاريع ربحية ومستوى علمي متدني
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
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- اذاعة INN