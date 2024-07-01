حزب بارزاني:حكومة السوداني واهنة في الدفاع عن سيادة العراق أمام التوغل التركي

حزب بارزاني:حكومة السوداني واهنة في الدفاع عن سيادة العراق أمام التوغل التركي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، اليوم الاثنين، على ضرورة التحرك السريع لإيقاف التوغل التركي شمالي العراق.وقال سليمان في حديث صحفي، ان “الحلول الحكومية ما زالت غائبة لردع هذه الانتهاكات التركية، محملا الحكومة الاتحادية مسؤولية ما يجري من انتهاكات”.وأضاف، ان “الصراع السياسي مع الإقليم وفي المنطقة كان سببا في استمرار الخروقات التركية، ما يحتم على الحكومة الاتحادية التحرك سريعا لوضع حد لهذه الانتهاكات”.وأوضح، ان “ردع التوغل التركي من مسؤولية الحكومة المركزية باعتبارها هي المسؤولة عن رسم السياسات الخارجية والحفاظ على سيادة البلاد”.

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