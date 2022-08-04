حزب بارزاني:حل البرلمان مطلب غير منطقي

حزب بارزاني:حل البرلمان مطلب غير منطقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الخميس، أنه ليس من السهل حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى ذلك والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة جراء الأزمة السياسية الراهنة في العراق.وقال ميراني في حديث صحفي، إن الأطراف السياسية “عيونها ترنو صوب كلمة او مقترح او مبادرة يطلقها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن الوضع العراقي”، مردفا بالقول “حقيقة لسنا مستعجلين وما جرى في العراق لم يكن صحيحا بأن يستقيل مقتدى الصدر من البرلمان”.وأضاف أن “الصدر بيده سلاحين أحدهما 73 مقعدا في البرلمان، والسلاح الثاني الشارع، وقد فقد الأول، ومازال يمتلك السلاح الآخر”، مردفا بالقول إن الصدر “الآن وبلا سلاحه الأول يطلب حل البرلمان وبرأيي أن هذا الأمر ليس سهلا”.وتساءل ميراني بالقول إن “جميع الأطراف والقوى السياسية لديها اعتراض على قانون الانتخابات، وإذا لم يكن هناك برلمان فمن سيعدل هذا القانون”؟، مشيرا إلى أنه “ينبغي تشكيل لجنة أو هيئة تشريعية تقوم بتعديل هذا القانون، وتشكل مفوضية جديدة للانتخابات”.واستطرد قائلا إن “الجميع يقول إن الأولوية للعراق وشعبه ولكن في الحقيقة فإن الأولوية هي للانتماءات القومية والطائفية والحزبية”.

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