حزب بارزاني:فرصة برهم صالح لرئاسة الجمهورية ” صفر”

حزب بارزاني:فرصة برهم صالح لرئاسة الجمهورية ” صفر”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم السبت، ان فرصة رئيس الجمهورية برهم صالح بولاية ثانية اصبحت تحت الصفر.وقال باجلان في تصريح صحفي، إن “الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية هو بسبب اختيار شخصية برهم صالح لهذا المنصب”. وأضاف، ان “صالح ليس لديه مقبولية بين الكتل السياسية لذلك فإن فرصته بولاية ثانية اصبحت تحت الصفر خصوصًا بعد التقارب الأخير بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.وتابع باجلان، ان “البيت الكردي متفق وموحد ولا توجد فيه خلافات سوى منصب رئاسة الجمهورية والذي سيحسم خلال جلسة البرلمان المقبلة ويكون الحكم فيها تصويت أعضاء مجلس النواب”.

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