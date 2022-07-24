حزب بارزاني:قتل العراقيين ليس من اهتمامات الكاظمي

حزب بارزاني:قتل العراقيين ليس من اهتمامات الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بـ”اللامبالاة” تجاه العدوان التركي، مبينا ان الكاظمي همه الاول الحفاظ على الكرسي.وقال عضو الحزب هيثم المياحي في حوار متلفز ، إن”مصطفى الكاظمي ما يشغل تفكيره الحالي هو البقاء على الكرسي لاطول فترة ممكنة دون النظر للوضع الحالي”.وأضاف المياحي، أن “العدوان التركي واراقة الدماء وما يجري من حديث عن الرد العراق غير موجود واقعا”.وأوضح، أن “رئيس الوزراء يحمل صفتين رسميتين وهما رئاسة جهاز المخابرات الوطني لذلك كان من المفترض معرفة تفاصيل الهجوم وتجنيب العراق اي ازمة قبل وقوعها، فضلا عن المنصب الثاني وهو الاهم القائد العام للقوات المسلحة وبصفته القائد فعليه اتخاذ القرار المناسب والرد ضد تركيا”.

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