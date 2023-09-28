حزب بارزاني:”لمسات” لتمرير قانون النفط والغاز

حزب بارزاني:”لمسات” لتمرير قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس (28 ايلول 2023)، أنه بعد الاتفاق المالي الأخير بين بغداد وأربيل فأن الاتجاه نحو تشريع قانون النفط والغاز.وقال شعبان في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “تشريع قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل جميع القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والتي تتجدد سنويا”.وأضاف أن “الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لديها النية في كتابة قانون النفط والغاز وإرساله إلى البرلمان، لكن هنالك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق، لأنها تريد استمرار المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل”.وبين أن “مسودة قانون النفط والغاز متفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وهنالك لمسات قليلة بحاجة لاتفاق بين الطرفين قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء الاتحادي”.

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