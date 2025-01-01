حزب بارزاني:لن نمنح حزب طالباني لا رئاسة الإقليم ولا رئاسة الحكومة

حزب بارزاني:لن نمنح حزب طالباني لا رئاسة الإقليم ولا رئاسة الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم، أن حزبه لن يتنازل إطلاقا عن منصبي رئاسة الحكومة والإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن: “الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وينبغي احترام الديمقراطية، ونحن نستطيع تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة، ونصل للنصف زائد واحد، ولكننا نريدها حكومة تشاركية”.وأضاف، أن “الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الاقليم، والاتحاد الوطني سيكون نصيبه رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، مع عدد من الوزارات وفقا لاستحقاقه، ولا ينبغي له التجاوز على استحقاقات الآخرين”.

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