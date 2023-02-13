حزب بارزاني:لن نوافق على تعديل الدستور “إذا الحق ضرراً بمشروعنا السياسي”

حزب بارزاني:لن نوافق على تعديل الدستور “إذا الحق ضرراً بمشروعنا السياسي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على تعديل الدستور إذا كان هدفه المساس بحقوق الكرد، مشيرا إلى أن تعديل الدستور يجب أن يكون وفقا لشروط. وقال سلام، حديث صحفي، إن “تعديل الدستور يجب أن لايمس حقوق الكرد الذي تم تضمينها، والدستور الحالي هو من أفضل الدساتير في المنطقة”.وأضاف أن “الحديث عن تعديل الدستور إذا كان الهدف منه إلغاء مواد وتغيير حقوق للكرد أو المكونات الأخرى فلن نوافق عليه إطلاقا”.وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التوجه لإجراء تعديلات على الدستور خلال المرحلة المقبلة، لمنع تكرار حالة “الانسداد السياسي” عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الماضية، والتي استمرت أكثر من عام.وشكل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.

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