حزب بارزاني:ليس لنا علاقة ” بالقبلات المتبادلة” بين إيران وأمريكا في الإقليم

حزب بارزاني:ليس لنا علاقة ” بالقبلات المتبادلة” بين إيران وأمريكا في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023) إن إيران وأمريكا أصدقاء لحكومة إقليم كردستان ولسنا طرفا في صراعهم، مطالباً الحكومة الاتحادية بإخراج الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد من مناطق الاقليم.وقال سلام في حديث صحفي”، إن “الإقليم ليس مع فرض الهيمنة من قبل أي دولة، والحرب بين الفصائل الحشدوية والقوات الأميركية لا دخل لنا فيها لأسباب مختلفة” مستدركا بالقول: “نقف بنفس المسافة بين واشنطن وطهران”.وأضاف، أن “هذه النار ستكون أكبر وأشرس وستدمر أكبر حجم في المنطقة وليست كردستان وحدها”، مؤكداً أنه “لو تم استهداف إقليم كردستان بـ 100 طائرة درون خلال اليوم الواحد فلن ندخل بهذه الحرب”.وتابع سلام، أنه “على الحكومة العراقية وبرئاسة محمد شياع السوداني حماية الإقليم عبر إخراج الفصائل الخارجة عن القانون من أطراف أربيل وخاصة من مناطق سهل نينوى”.

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