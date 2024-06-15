حزب بارزاني:محافظ كركوك يجب أن يكون من أبنائها بغض النظر عن قوميته

حزب بارزاني:محافظ كركوك يجب أن يكون من أبنائها بغض النظر عن قوميته
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خبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، السبت، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد أن يكون رئيس الحكومة المحلية الجديد لكركوك من أبناء المحافظة بغض النظر عن قوميته، مشدداً على ضرورة أن يكون مهني ويعمل على خدمة مكونات كركوك.وقال عبد الله وهو قيادي في الديمقراطي الكوردستاني في حديث صحفي، إن حزبه “يعمل على تعزيز الأطر المشتركة، ودعم مصلحة مكونات كركوك، ولا يهمنا من يكون محافظاً بقدر اهتمامنا أن يكون من أبناء كركوك، ويعمل بصورة مهنية، ويخدم جميع مكونات المحافظة، ويقف على مسافة واحدة من الجميع”.وشدد على أنه “لن نسمح لأي شخص من خارج كركوك أن يتولى المناصب لأن المحافظة فيها طاقات وشخصيات قادرة على إدارة وزارات وليس دوائر حكومية صغيرة، وهذه الميزة تنفرد بها مكونات كركوك عن باقي المحافظات الأخرى”.

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