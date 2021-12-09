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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الحلبوسي لتحالف الخنجر:نأمل من تحالفكم الجديد ” خدمة الشعب العراقي وليس إيران”
حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
تحالف الفتح:نأمل من المحكمة الاتحادية إلغاء النتائج الانتخابية!!
تحالف الخنجر: رئاسة البرلمان ستكون من “حصتنا”
مصادر:الإطار التنسيقي قارب على التفكك
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نفط البصرة تتعاقد مع شركة (بوس كالس) الهولندية لرفع الطاقة الإنتاجية
تقرير:أكثر من (77) مليون برميل نفط صادرات الإقليم خلال الـ(6) الأشهر الماضية
نائب سابق يطالب حكومة الكاظمي بالكشف عن مشروع “داري”
الإتحاد الإسلامي الكردستاني:إيرادات الإقليم تذهب إلى جيوب عائلتي البارزاني وطالباني
المانيا تمنح العراق (21.78) مليون دولار لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN