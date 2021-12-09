حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة على النتائج الانتخابية

حزب بارزاني:مرشحنا لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس،  انه لم يتم تسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية لغاية الأن، مؤكدا استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني.وقال النائب السابق عن الحزب، بشار حميد الكيكي، في تصريح صحفي، :”لدينا استقرارا في تحالفاتنا مع الإطراف الأخرى، وثبات في القرارات الصادرة عن الحزب”.وبشأن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية المقبل، أكد الكيكي، “لم يتم تسمية أي مرشح ولكن عند صدور قرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على النتائج سيكون لنا مرشح دون شك كما حدث في الدورة السابقة”.ودعا الى “عدم تسمية أو انتخاب أي مرشح لهذا المنصب خارج الإجماع آو الأغلبية الكردية آو الاستحقاق الانتخابي”.وأوضح، أن “منصب رئيس الجمهورية يخضع إلى التفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد للتوصل إلى نتيجة بهذا الشأن”.

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