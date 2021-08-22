حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا”

حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا”
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، أن منصب رئاسة الجمهورية العراقية من حق المكون الكوردي وليس حكراً لحزب محدد.وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، في حديث صحفي، “ليس هناك اي منصب في العراق حكراً لجهة معينة، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية العراقية، هي من استحقاق المكون الكوردي، كما ان رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني”.وأضاف “هذه الرئاسات ليس لجهة سياسية معينة بل هي من استحقاق المكونات”.واشار طه إلى أن “مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتم خلالها تحديد مسار لمن سيكون منصب رئيس الجمهورية العراقية وكذلك باقي الرئاسات”.وجرت العادة منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة ان يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكوردي وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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