حزب بارزاني:موقفنا من التحالف مع الإطار بعد الاجتماع مع السيادة

حزب بارزاني:موقفنا من التحالف مع الإطار بعد الاجتماع مع السيادة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، السبت، أن الحزب سيحسم موقفه إزاء العملية السياسي في الأيام القليلة المقبلة بعد عقد اجتماع مع تحالف السيادة، لافتا إلى أن ملف رئاسة الجمهورية هو الأخر مازال غير محسوم.وقال عبد الكريم  في حديث صحفي، ان “المباحثات والحوارات مازالت قائمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول الكثير من الملفات ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، حيث تتواصل المناقشات بين الطرفين لحل المشاكل واحدها مايتعلق بهذا المنصب”.وأضاف ان “ملف رئاسة الجمهورية مازال غير محسوم بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حيث ان الامر بهذا الموضوع متروك لقيادة الحزب من اجل حسمه في قادم الأيام”.وبين ان “الحزب الديمقراطي وعلى اثر التغييرات في المعادلة السياسية بعد انسحاب الكتلة الصدرية سيكون له موقف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اطراف تحالف السيادة من اجل الخروج بموقف موحد إزاء العملية السياسية”. 

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