حزب بارزاني:نحترم جميع الأحزاب وفق مبدأ “التوافق”

حزب بارزاني:نحترم جميع الأحزاب وفق مبدأ “التوافق”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، السبت، أنه قريب من جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف العراقية.وقال العضو في الحزب شيروان الدوبرداني  في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي قريب من الجميع، ونتائج الانتخابات أبرزت الكتل الفائزة ككتلة الصدرية والتقدم والديمقراطي ودولة القانون”.وأضاف، “ستكون هناك مفاوضات وتفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.ولفت الدوبرداني، إلى إنه “لا يوجد أي تقاطع للحزب الديمقراطي مع أي جهة سياسية، ويقف بمسافة واحدة مع الجميع وفق مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف العراقية”.وتصدرت الكتلة الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بـ 73 مقعدا وفق ما اعلنته مفوضية الانتخابات، وجاء الحزب الديمقراطي بالمرابع بحصوله على 32 مقعداً.

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