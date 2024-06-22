حزب بارزاني:نحن الحزب الأكبر في الإقليم

حزب بارزاني:نحن الحزب الأكبر في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني،السبت، تسبب حزبه بتأجيل وتسويف إقامة انتخابات برلمان كردستان.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني هو أكثر الأحزاب التي دعت إلى إقامة انتخابات برلمان كردستان وضرورة وجود البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية”.وأضاف ممو زيني، أن “الحزب الديمقراطي لم تتغير شعبيته وما زال هو الحزب الأكبر في الإقليم”، لافتا الى اننا “نعتقد أن عدد مقاعدنا سيزيد عن السابق، وطالبنا باستمرار بضرورة إقامة الانتخابات”.وأشار إلى أنه “حتى اعتراضنا السابق كان على عدم وجود مقاعد للكوتا وتقسيم الدوائر، ولم نقاطع بسبب رغبتنا في التأجيل إطلاقا”.

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