حزب بارزاني:ندعم المرشح الذي تتفق عليه القوى السنّية لرئاسة البرلمان

حزب بارزاني:ندعم المرشح الذي تتفق عليه القوى السنّية لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، السبت، أن حزبه حتى الآن لا يمضي مع مرشح معين لرئاسة البرلمان.وقال حسين في حديث  صحفي، إنه “حتى الآن لاندعم مرشح معين ولا نتبنى شخص بعينه، ونأمل اتفاق القوى السنية فيما بينها للاتفاق على المنصب بشكل سريع، وهو الحل الأفضل”.وأضاف أنه “إذا اتفقت القوى السنية على اسم معين سندعمه، لأنه بالنهاية هذا هو خيار القوى السنية، سواءً كان محمود المشهداني أو غيره، ونطلب من تلك القوى الاجتماع والاتفاق، لأنه الحل الأفضل بعدم ضياع حقوق المكون”.وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

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