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مصدر سياسي:خلاف بين زعماء الميليشيات على منصب رئاسة مجلس ذي قار وقائمقام الناصرية
مصدر أمني:قضاء زيدان أطلق سراح متهم بسرقة (47) مليار ديناراً
حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
حزب بارزاني:ندعم المرشح الذي تتفق عليه القوى السنّية لرئاسة البرلمان
نائب سابق يطالب بمحاكمة الحلبوسي باعتباره ” شيخ المزورين”
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أمريكا ومصر وقطر:فجوات وقف إطلاق النار في غزة سيم “سدها”من قبل إسرائيل وحماس
حماس:لن نقبل مزيداً من التلاعب الإسرائيلي في وقف إطلاق النار
أمريكا تدعو إلى “الإسراع” في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
بلينكن يزور مصر وقطر وإسرائيل لـ”بحث” وقف إطلاق النار في غزة
صربيا:حلف الناتو غير قادر على هزيمة روسيا النووية
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تقرير:العراق خارج الاستثمارات الأجنبية لهشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150750 ديناراً
وزير النفط:توظيف 65% من الغاز العراقي لصالح الكهرباء الوطنية
العراق في المرتبة (91) عالميا من أصل (100) لعدم قدرته على مغادرة الأزمات
خبير اقتصادي:(106.431)مليار دولار قيمة استيرادات العراق خلال 2023 والفصل الأول من 2024
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
نائب:الإطار يرفض استجواب وزير الكهرباء من قبل النواب
لاستمرار سرقة المال العام (22) مديراً لبلدية الناصرية خلال أقل من (5)سنوات!
دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
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- اذاعة INN