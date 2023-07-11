حزب بارزاني:نرفض طلب حزب طالباني بتأجيل انتخابات الإقليم

حزب بارزاني:نرفض طلب حزب طالباني بتأجيل انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد الحزب الديمقراطي الكردستاني،الثلاثاء، على الاتحاد الوطني بشأن أسباب انسحاب بافل طالباني والمكتب السياسي من اجتماع أربيل، فيما أكد أن اليكتي يصر على تأجيل انتخابات إقليم كردستان، عد الانتخابات للاتحاد “انتحار سياسي”.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي ، إن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، طالب خلال الاجتماع الذي عقد مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، بتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان”، مبيناً أن “طلب رئيس اليكتي يرفضه البارتي بشدة”.وأضاف، أن “طالباني تحجج بعدها بسماع تصريح من أحد قياديي الديمقراطي وهو يقول (الاتحاد حجمه الآن اصغر من السابق)، بالإضافة الى انزعاجه لعدم تلبية طلب تأجيل الانتخابات”.وأوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “موقف رئيس الاتحاد لم يكن انسحاباً، بل كان غاضباً بعد انهاء الاجتماع”، لافتا الى أن “السبب الحقيقي وراء مطالبات الاتحاد الوطني بتأجيل الانتخابات، معروف وواضح جداً”.وأعتبر محمد، الانتخابات، بالنسبة للاتحاد الوطني، “انتحار سياسي، وهم يدركون هذا الشيء جيداً”، لافتا الى أن “اليكتي سيخسر نصف مقاعده في إقليم كردستان”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد القيادي بحزب طالباني، غياث السورجي، أن “الحزب الديمقراطي يتكلم مع الاتحاد الوطني بلغة الأرقام وعدد المقاعد النيابية في برلماني كردستان وبغداد، وهو ما دفع بافل طالباني للانسحاب من اجتماع أربيل”.وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، يوم الأحد الماضي ، اجتماعاً جديداً في أربيل لمناقشة ملفات عديدة ومحاولة تذويب الخلافات التي نشبت بين الحزبين خلال الفترة السابقة.

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