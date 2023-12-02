حزب بارزاني:نسعى إلى إستعادة منصب محافظ كركوك

حزب بارزاني:نسعى إلى إستعادة منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023.)، أن الكرد متفقون على استعادة منصب محافظ كركوك.وقال كمال في حديث  صحفي، إن “كركوك فيها أغلبية كردية من ناحية السكان ومن الناحية السياسية“.وأضاف، أن “العراق بلد ديمقراطي تحكمه الأغلبية ومنصب محافظ كركوك حاله حال باقي المناصب السيادية التي تعتمد على أغلبية عدد المقاعد وبالتالي منصب المحافظ سيكون من نصيب الكرد“.وأشار إلى أن “اتفاقًا كرديًا جرى على استعادة المنصب وكلنا ثقة بأننا سنحصل على نصف عدد المقاعد في كركوك“.وتابع أن “المنطق يقول إنه يجب استعادة المنصب  لحزبنا والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالاسم ما تزال مبكرة وسيتم حلها في وقتها“.

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