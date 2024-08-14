حزب بارزاني: إيران من شكلت حكومة كركوك المحلية

حزب بارزاني: إيران من شكلت حكومة كركوك المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن حزب بارزاني ماجد شنكالي ،الأربعاء، إن “ما حصل في كركوك تحركات سياسية طبيعية والبارتي لم يخسر، حيث أن الجلسة عقدت بدوافع شخصية وتوزيع مناصب”، مبيناً أن “المقاعد التسعة التي شكلت كركوك معادلة قلقة”،وأضاف شنكالي أن “تشكيل الحكومة المحلية في كركوك جاء بأجندة ايرانية، حيث أن خط ايران الاستراتيجي يمر في ديالى وكركوك ونينوى”، لافتاً إلى الوقت ذاته إلى أن “الكرد يعتبرون كركوك قدس كردستان، والمكونات هناك لا تثق ببعضها”.ورأى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني حصر تمثيل الكرد بنفسه والعرب بثلاثة أعضاء”، معتبراً أن “الأعضاء الثلاثة للعرب تم شراؤهم بالأموال لتشكيل حكومة كركوك”.

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