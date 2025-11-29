حزب بارزاني: رئاسة الجمهورية من “حصتنا”وفقاً للاستحقاق الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل، السبت، بأن حزبه متمسك هذه المرّة بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المفاوضات مع القوى الكردية والوطنية ستنطلق رسميا الأسبوع المقبل.وقال خليل في تصريح صحفي، إن “المعايير الديمقراطية المتعلقة بالاستحقاقات والمناصب تشير إلى أن الجهة التي تحصد أعلى الأصوات يحق لها تولي منصب رئاسة الجمهورية، وبما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على أعلى الأصوات على مستوى الإقليم والعراق، فإن المنصب يعد استحقاقاً له”، لافت الى أن “المنصب لم يكن فاعلاً في الدورات السابقة، لكن في حال حصول الديمقراطي عليه، فإن لديه رؤية واضحة لتفعيل دوره كموقع سيادي مهم.”وأضاف أن “مفاوضات الحزب الديمقراطي ستبدأ رسمياً الأسبوع المقبل مع القوى الكردية الفائزة بالانتخابات، إضافة إلى الأحزاب والتحالفات الشيعية والسنية على المستوى الوطني”، معرباً عن أمله في “مصادقة مفوضية الانتخابات على النتائج خلال الأسبوع الجاري، يعقبها تصديق المحكمة الاتحادية العليا.”يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد أكثر من مليون صوت في سادس انتخابات برلمانية في العراق.

