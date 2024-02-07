حزب بارزاني: سنتقم من العرب في كركوك

حزب بارزاني: سنتقم من العرب في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، عن رفضه لتهميش الكرد داخل مجلس محافظة نينوى متوعدًا بـ”الانتقام” في كركوك.وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، في حديث صحفي، ان “سياسة التهميش مستمرة ضد الكرد وهذا ما لاحظناه في مجلس محافظة نينوى هو إقصاء لمقاعد الكرد تماما، وهذا مرفوض ويهدد الاستقرار السياسي”.وشدد كريم على انه “على المكون الكردي اتباع نفس السياسة (الاقصاء) في مجلس محافظة كركوك” خاتما قوله ان “العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”.ولم يحصل الكرد على اي منصب ضمن الحكومة المحلية او رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا، ليأتي ثانيًا بعد تكتل نينوى لاهلها والتي حصلت على 5 مقاعد، وتوزعت المقاعدة الاخرى بين الكتل العربية السنية المختلفة وبقية المكونات الشبك والمسيح والايزيديين.وفي كركوك لم تتمكن الكتل الكردية من عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك يوم امس الاثنين بسبب مقاطعة التركمان والعرب للجلسة، حيث لم تنجح القوى الكردية من تحقيق النصاب.

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