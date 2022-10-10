حزب بارزاني: سنقاضي الكاظمي لفشله في تنفيذ إتفاق سنجار

حزب بارزاني: سنقاضي الكاظمي لفشله في تنفيذ إتفاق سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، يوم الاثنين، هجوماً حاداً على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقال إنها فشلت فشلاً ذريعاً بتطبيق اتفاق سنجار، متوعداً بمقاضاتها.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الحزب ، إن “أوضاع سنجار مأساوية وحكومة الكاظمي فشلت فشل ذريعا بتنفيذ اتفاق سنجار”، موضحا ان “من ضمن بنود الاتفاق هو توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار ليحلوا محل القوات غير النظامية وغير الشرعية”.وتابع، “سنقاضي الحكومة لعدم تطبيقها بنود الاتفاق”. وهاجم خليل، حكومة الكاظمي، وقال إنه “من المعيب عليها أن ترى النازحين يفترشون الخيم وفي ظروف مأساوية، بلا خدمات ولا أمن ولا عودة النازحين الى منازلهم”.واشار خليل الى ان “هناك إدارة غير شرعية في قضاء سنجار من قبل حزب العمال الكوردستاني، وان أهالي القضاء يرفضونها”.وتابع، “نحن نواب في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثلون عن سنجار وحكومة إقليم كوردستان نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال ومؤيديه في سنجار”.

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