حزب بارزاني: علاقاتنا “ممتازة” مع الرئيس السوري (أحمد الشرع)

حزب بارزاني: علاقاتنا “ممتازة” مع الرئيس السوري (أحمد الشرع)
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، على اللقاء الذي جمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بالرئيس السوري أحمد الشرع.وقال حسين في حديث صحفي، إن “الإدارة الجديدة في دمشق أصبحت أمرًا واقعًا، وبغداد نفسها تعاملت معها، واستقبلت وزير الخارجية، وأجرت اتصالات مع الرئيس السوري، وبالتالي لا يوجد ما يخالف بغداد”.وأضاف أن “هنالك مشتركات عديدة مع سوريا، بالنسبة لإقليم كردستان، أهمها الملف الأمني، ووضع الكرد، ووجود الآلاف من السوريين داخل الإقليم، ومحاربة الإرهاب، وغيرها من الملفات المشتركة التي يجب التطرق لها مع الإدارة الجديدة في دمشق”.فيما وأكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني التزامه والرئيس السوري أحمد الشرع بالتعاون في الحرب ضد “داعش”، وأهمية السلام في سوريا عبر حلول تنصف الأكراد.

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