حزب بارزاني غير مرتاح من تصريح لاهور عندما قال”لن نترك أربيل ودهوك وزاخو لغيرنا”

حزب بارزاني غير مرتاح من تصريح لاهور عندما قال”لن نترك أربيل ودهوك وزاخو لغيرنا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحيزب الديمقراطي الكرستاني، ريبين سلام، الثلاثاء، على تصريحات الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، بشأن نقل التنافس والصراع السياسي إلى أربيل.وقال سلام في تصريح صحفي، إن “حزبه يؤيد التنافس السياسي ويحترمه لكن شريطة أن يكون محترما ومشروعا وبعيدا عن لغة التصعيد والوعيد”.واضاف ان “الديمقراطي الكردستاني لم يمنع أي حزب من التنافس في أربيل أو دهوك، لأن ابوابه مفتوحة امام الجميع، وتصريحات شيخ جنكي تزيد من الوضع توترا وتشنجا لأن الغاية منها التخاصم السياسي”.وتابع سلام أن “الظرف الذي يمر به إقليم كردستان من تحديات سياسية وصحية واقتصادية يتطلب خطبا معتدلا وتذويب كل الخلافات السياسية، لتجاوز المرحلة”. وكان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، قد جدد الخميس (23 تموز 2020)، التعهد باستبدال الاتحاد الوطني لسياسته.وقال لاهور شيخ جنكي في كلمة له خلال مراسيم وضع حجر الاساس لمدرسة ابتدائية في منطقة الشهداء في اربيل، إن “الاتحاد الوطني قرر تغيير ممارسة السياسة في اقليم كردستان وأن لا يكون تقليديا كما في الاعوام السابقة، وسنجعل مركز نشاطنا السياسي والمدني في اربيل، ففي وقت تضم اربيل مقر الحكومة والبرلمان وممثليات الدول يجب ان تكون اربيل مركز تنافسنا السياسي، وفي دهوك وزاخو ايضا”، مضيفا أنه “لم يعد ينفع ان نبقى جالسين في السليمانية وننتظر من اعضائنا وذوي الشهداء ان يخوضوا صراعنا السياسي”.وتابع لاهور شيخ جنكي قائلا :”من هنا اتعهد لكم بأن نعود بقوة لدعم اهالي اربيل ونخوض صراعنا السياسي والمدني في مدينة اربيل، ونحن غير مستعدين أن نترك دهوك وزاخو واربيل لأي احد”.

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